Ломаченко проведет следующий бой в апреле – промоутер

Василий Ломаченко вернется на ринг в конце апреля.

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко свой следующий бой проведет в апреле. Об этом сообщает Boxing Talk со ссылкой на промоутера украинца Боба Арума.

По словам главы Top Rank, поединок "скорее всего состоится 28 апреля". При этом имя соперника, место проведения боя, а также весовая категория, в которой он пройдет, не называется.

Ранее ходили слухи о том, что с этого года Ломаченко поднимется в легкий вес. Также появилась информация о поединке с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Напомним, свой последний поединок Ломаченко провел в декабре прошлого года, когда техническим нокаутом победил кубинца Гильермо Ригондо.

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