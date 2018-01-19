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Ломаченко проведет следующий бой в апреле – промоутер

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Василий Ломаченко вернется на ринг в конце апреля.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко свой следующий бой проведет в апреле. Об этом сообщает Boxing Talk со ссылкой на промоутера украинца Боба Арума.

По словам главы Top Rank, поединок "скорее всего состоится 28 апреля". При этом имя соперника, место проведения боя, а также весовая категория, в которой он пройдет, не называется.

Ранее ходили слухи о том, что с этого года Ломаченко поднимется в легкий вес. Также появилась информация о поединке с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Напомним, свой последний поединок Ломаченко провел в декабре прошлого года, когда техническим нокаутом победил кубинца Гильермо Ригондо.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Боб Арум
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  19.01.2018, 12:32
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петенька
Вам помочь, мои русские земляки, хотите в пуканчик ?
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