Арум: Осенью Ломаченко и Пакьяо могут встретиться друг с другом

Промоутер назвал примерные даты поединка.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал примерные даты боя между Василием Ломаченко и Мэнни Пакьяо.

"Были разговоры с отцом Ломаченко, и тот не хочет, чтобы Василий переходил из одного веса в другой. Поэтому переговоры о поединке не завершены, и, скорее всего, сначала Мэнни Пакьяо проведет свой бой, затем Василий Ломаченко сразится в легком весе, а уже осенью они могут встретиться друг с другом", – приводит слова Арума Boxingscene.

Ранее тренер Пакьяо Фредди Роуч заявил, что хочет увидеть бой филиппинца с Ломаченко.

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