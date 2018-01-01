Фьюри готов помочь Паркеру готовиться к встрече с Джошуа

Тайсон Фьюри предложил чемпиону мира по версии WBO совместные спарринги.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри предложил чемпиону WBO Джозефу Паркеру свои услуги в качестве спарринг-партнера.

"Если хочешь, я могу приехать к тебе поспарринговать, когда ты будешь готовиться к бою в Великобритании. Это будет полезно и тебе, и мне. Обещаю, ты не найдешь лучшего спарринг-партнера", - заявил Фьюри.

Напомним, что объединительный поединок в супертяжелом весе между чемпионом WBA (Super) и IBF Энтони Джошуа и чемпионом WBO Джозефом Паркером, состоится 31 марта в Кардиффе.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри может вывести Джозефа Паркера к рингу на бой с Энтони Джошуа

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