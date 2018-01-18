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Ломаченко второй в голосовании на лучшего боксера года по версии WBN

Комментариев: 2
Украинец уступил казахскому боксеру Геннадию Головкину.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Авторитетное спортивное издание World Boxing News объявило результаты голосования, в котором читателям предлагалось выбрать лучшего боксера 2017 года.

Победителем опроса стал казахский спортсмен Геннадий Головкин, который сумел набрать 48% голосов. На втором месте разместился украинец Василий Ломаченко, которому свой голос отдали 30% респондентов.

Замкнул тройку лидеров непобежденный британский чемпион мира по версии WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, на счету которого лишь 5% голосов.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко был назван лучшим боксером 2017 года по версии журнала The Ring.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Геннадий Головкин, Василий Ломаченко, Энтони Джошуа
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.01.2018, 21:47
Оценка:  0
гость
И здесь блядь выплакал себе место. А этим журналюгам разницы нет кого куда вешать. На первое место видимо уже совести не хватило. слишком и так уже..
Krom14    18.01.2018, 23:55
Оценка:  -1
Krom14
Ущербный- завидуй молча!!!
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