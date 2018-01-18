Ломаченко второй в голосовании на лучшего боксера года по версии WBN

Украинец уступил казахскому боксеру Геннадию Головкину.

Авторитетное спортивное издание World Boxing News объявило результаты голосования, в котором читателям предлагалось выбрать лучшего боксера 2017 года.

Победителем опроса стал казахский спортсмен Геннадий Головкин, который сумел набрать 48% голосов. На втором месте разместился украинец Василий Ломаченко, которому свой голос отдали 30% респондентов.

Замкнул тройку лидеров непобежденный британский чемпион мира по версии WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, на счету которого лишь 5% голосов.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко был назван лучшим боксером 2017 года по версии журнала The Ring.

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