Ломаченко второй в голосовании на лучшего боксера года по версии WBN
Украинец уступил казахскому боксеру Геннадию Головкину.
Авторитетное спортивное издание World Boxing News объявило результаты голосования, в котором читателям предлагалось выбрать лучшего боксера 2017 года.
Победителем опроса стал казахский спортсмен Геннадий Головкин, который сумел набрать 48% голосов. На втором месте разместился украинец Василий Ломаченко, которому свой голос отдали 30% респондентов.
Замкнул тройку лидеров непобежденный британский чемпион мира по версии WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, на счету которого лишь 5% голосов.
Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко был назван лучшим боксером 2017 года по версии журнала The Ring.
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