Вопросы, провокации и картина: как Усик пообщался с журналистами в Киеве

Александр Усик ответил на вопросы журналистов накануне поездки в Ригу.

В четверг, 18 января, чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик в музее братьев Кличко в Киеве пообщался с прессой и рассказал о предстоящем бое в Риге против чемпиона по версии WBC Майриса Бриедиса из Латвии.

В первую очередь Александр рассказал, что не обращает внимания на то, что его считают фаворитом. Да и вообще ему уделяется много внимания. “Я не считаю себя сильнее всех. Я просто качественно делаю свою работу и делаю ее достаточно много“.

Касаемо соперника, то на украинца Майрис произвел абсолютно позитивное впечатление, а в ответ на слова тренера Бриедиса, что у Усика слабый удар, предложил позвонить Марко Хуку. Также Александр подтвердил желание подняться в супертяжелый вес и встретиться с Энтони Джошуа.

Тренер Усика Сергей Ватаманюк рассказал, что подготовка к бою с Бриедисом шла на две недели дольше планируемой, а также поведал о процессе выбора спарринг-партнеров.

Был затронут и другой полуфинал турнира - во время общения с журналистами Усик отметил, что победителем боя Гассиев – Дортикос видит россиянина.

Не обошлось и без провокаций – журналисты в очередной раз спросили Усика про Крым и припомнили ему встречу с митрополитом Онуфрием. Но боксер смог перевести разговор в другое русло.

Но больше все же было приятных моментов общения и главное – поздравление Александра Усика с днем рождения. В честь этого прямо в зале, где проходила встреча, боксеру презентовали картину с его портретом. Нарисовал ее в течении пяти минут финалист шоу “Україна має талант“ Денис Дытынюк.

В конце мероприятия состоялась автограф-сессия для желающих получить автограф журналистов.

Напомним, 27 января в Риге состоится объединительный поединок между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом. Смотрите также промо видео боя Усик – Бриедис.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

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Фото - Вальдемар Горлушко, K2 Promotion