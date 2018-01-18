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Усик: При встрече извинюсь перед Али Баширом и скажу "спасибо"

Комментариев: 2
Александр Усик еще раз прокомментировал расставание с тренером Джеймсом Али Баширом.
Александр Усик и Джеймс Али Башир
Александр Усик и Джеймс Али Башир

Украинский боксер Александр Усик рассказал, почему решил отказаться от работы с тренером Джеймсом Али Баширом, с которым расстался в феврале 2017 года.

Вскоре после увольнения тренер дал интервью британским СМИ, где рассказал, что отношение к нему изменилось после завоевания Усиком пояса WBO, а о своем увольнении узнал из СМС-сообщения. Усик попытался объяснить свое решение и пообещал извиниться перед Али Баширом при встрече.

"Во-первых, то, что мы завоевали пояс, не только его заслуга. Во-вторых, я спортсмен, которому нужна конкретика. Если я приезжаю на сбор, у меня должно быть все расписано по дням, по часам. Должен быть график. Если этого нет, значит можно не начинать со мной работать, потому что я не буду трудиться. С Джеймсом было по-другому, совсем другая работа. С ним мы не продолжали то, что нарабатывали с Сережей. Я приходил на спарринги, но не знал, сколько у меня должно быть раундов, восемь или десять. Для меня это не очень хорошо.

В какой-то момент я понял, что не могу с ним работать. Хотя я его очень уважаю и очень и благодарен ему. Он меня чему-то научил, многие вещи из этого мы делаем до сих пор. Это моя ошибка, что я с ним не встретился после боя, и он улетел. Так как я плохо разговариваю на английском, я не мог позвонить ему и попросить приехать. Я писал ему, что надо встретиться, надо пообщаться. Сейчас мы вроде переписываемся. При встрече я обязательно перед ним извинюсь, обниму его и скажу "спасибо". Но вот так сложилось. Мне вот такая работа не подходит, потому что чего-то не хватало", - сказал Усик.

Ранее сообщалось, что Джеймс Али Башир считает Усика явным фаворитом в бое против Бриедиса.

Напомним, 27 января в Риге пройдет объединительный бой между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

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Теги: Александр Усик, Джеймс Али Башир, бокс
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.01.2018, 22:18
Оценка:  0
гость
боксер хороший, но поступил по свински. А сейчас пытается оправдаться.
гость  (аноним)  18.01.2018, 20:35
Оценка:  -2
гость
Не оправдывайся Вусик.. Жизнь не обманешь. видно что ты ее пытаешься обмануть..
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