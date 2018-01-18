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Усик: Я слабо бью? Позвоните Марко Хуку, спросите

Комментариев: 3
Александр Усик прокомментировал слова тренера Бриедиса о своем слабом ударе.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик провел пресс-конференцию перед предстоящим боем против Майриса Бриедиса в полуфинале WBSS.

Один из журналистов процитировал слова тренера Бриедиса о том, что украинец наносит много ударов, но слабых. Усик нашел, что ответить и предложил позвонить Марко Хуку, чтобы узнать, так ли это.

"Это их право меня критиковать. Да я очень много бью.  В конце боя собирается ударов (улыбается).  Как определить сильно я бью или нет? Нужно Марко Хуку позвонить, спросить у него. Может, еще кому-то", - ответил боксер.

Ранее сообщалось, что Усик назвал боксера, с которым хотел бы встретиться в ринге.

Напомним, 27 января в Риге пройдет объединительный бой между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

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Теги: Александр Усик, Майрис Бриедис, бокс, WBSS, бой
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  18.01.2018, 22:23
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гость
зачем звонить, люди, что слепые???? Ни одного прямого нокаута с удара. все нокауты технические, серией ударов. С тем же Хуком, если было бы в боксе не 12 раундов, а 15, то он бы Хука пиздил еще 3 раунда, но тот бы не упал, выстоял.
гость  (аноним)  18.01.2018, 20:03
Оценка:  0
гость
Лучше позвонить Гловацкому. А хук старый и давно пробитый Гловацким...
гость  (аноним)  18.01.2018, 19:53
Оценка:  0
гость
Бьешь ты очень слабо.. Ели тебе зарядит Бриедис. то пиши пропала..
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