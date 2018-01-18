Усик: Я слабо бью? Позвоните Марко Хуку, спросите

Александр Усик прокомментировал слова тренера Бриедиса о своем слабом ударе.

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик провел пресс-конференцию перед предстоящим боем против Майриса Бриедиса в полуфинале WBSS.

Один из журналистов процитировал слова тренера Бриедиса о том, что украинец наносит много ударов, но слабых. Усик нашел, что ответить и предложил позвонить Марко Хуку, чтобы узнать, так ли это.

"Это их право меня критиковать. Да я очень много бью. В конце боя собирается ударов (улыбается). Как определить сильно я бью или нет? Нужно Марко Хуку позвонить, спросить у него. Может, еще кому-то", - ответил боксер.

Ранее сообщалось, что Усик назвал боксера, с которым хотел бы встретиться в ринге.

Напомним, 27 января в Риге пройдет объединительный бой между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

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