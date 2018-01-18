Ломаченко не будет драться с Пакьяо, это сумасшествие – менеджер

Эгис Климас прокомментировал желание Мэнни Пакьяо выйти на ринг с Василием Ломаченко.

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко, прокомментировал возможный бой украинца с именитым филиппинцем Мэнни Пакьяо.

"Нет, боя с Пакьяо не будет. Мэнни вызвал на бой Ломаченко, который на три категории ниже него. Это сумасшествие. Представьте, если Геннадий Головкин вызовет Ломаченко, или Сергей Ковалев – Пакьяо. Смешно.

Победа над старым Пакьяо ничего не даст Ломаченко. Начнутся разговоры, что он избил пенсионера, заставив его при этом драться не в своем весе.

У нас свой путь, свои планы. Нам нужны бои против действующих чемпионов и активных боксеров в лимите веса от 59 кг до 61,2 кг.

Почему бы Пакьяо не бросить вызов Теренсу Кроуфорду из своей категории? Или Майки Гарсии, который перешел в первый полусредний вес?" – цитирует Климаса ESPN.

Ранее сообщалось, что Пакьяо серьезно намерен вернуться на ринг.

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