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Ломаченко не будет драться с Пакьяо, это сумасшествие – менеджер

Комментариев: 5
Эгис Климас прокомментировал желание Мэнни Пакьяо выйти на ринг с Василием Ломаченко.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко, прокомментировал возможный бой украинца с именитым филиппинцем Мэнни Пакьяо.

"Нет, боя с Пакьяо не будет. Мэнни вызвал на бой Ломаченко, который на три категории ниже него. Это сумасшествие. Представьте, если Геннадий Головкин вызовет Ломаченко, или Сергей Ковалев – Пакьяо. Смешно.

Победа над старым Пакьяо ничего не даст Ломаченко. Начнутся разговоры, что он избил пенсионера, заставив его при этом драться не в своем весе.

У нас свой путь, свои планы. Нам нужны бои против действующих чемпионов и активных боксеров в лимите веса от 59 кг до 61,2 кг.

Почему бы Пакьяо не бросить вызов Теренсу Кроуфорду из своей категории? Или Майки Гарсии, который перешел в первый полусредний вес?" – цитирует Климаса ESPN.

Ранее сообщалось, что Пакьяо серьезно намерен вернуться на ринг.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Мэнни Пакьяо
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Комментариев (5)
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Moskalets    18.01.2018, 12:13
Оценка:  0
Moskalets
Пакьяо живая легенда и бой с ним в любом случае позволил бы заявить о себе ещё громче. Вряд ли сейчас в настолько плохой форме как говорят,иначе не вызывал бы одного из лучших боксёров,значит уверен,что может побить. А подняться на несколько категорий проблем для боксёров не составляло, вон что делал ради хороших боёв тот же Мейвезер..
квакль-бродякль    18.01.2018, 11:55
Оценка:  +5
квакль-бродякль
Ребята злопыхатели! Ломаченко - мегабоксёр. И это факт!
А пуканчики сжимаются у тех, кто не хочет признать, что на майдане скакали имбецилы, которым втюхали мысль, что они борются за свободу, а не за желания олигархов.
Так вот ещё раз, не разбираетесь в боксе, не трогайте Ломаченко!
русский  (аноним)  18.01.2018, 11:52
Оценка:  +4
русский
Все верно друзья. Целиком и полностью поддерживаю Ломаченка. Желаю ему побед. А путина противного мы скоро на кол посадим, или на х уй)))).
петенька  (аноним)  18.01.2018, 11:39
Оценка:  -3
петенька
Сжался пуканчик?
гость  (аноним)  18.01.2018, 11:32
Оценка:  -3
гость
Зассали.. Только и могут делать подставные бои.
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