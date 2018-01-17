Усик получил в подарок на день рождения оригинальный торт в виде ринга

Александр Усик получил замечательный подарок от близких в свой 31-й день рождения.

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик отпраздновал свой 31-й день рождения.

В подарок украинский боксер получил оригинальный торт, фото которого опубликовал в Instragram.

"Вот такой красивый торт мне подарили мои близкие", – написал Усик.

🥊🏆🇺🇦🎁#usyk17 Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) Янв 17, 2018 at 12:25 PST

Ранее сообщалось, что Усик в свой день рождения сделал подарок митрополиту Московского патриархата.

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