Усик получил в подарок на день рождения оригинальный торт в виде ринга
Александр Усик получил замечательный подарок от близких в свой 31-й день рождения.
Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик отпраздновал свой 31-й день рождения.
В подарок украинский боксер получил оригинальный торт, фото которого опубликовал в Instragram.
"Вот такой красивый торт мне подарили мои близкие", – написал Усик.
Ранее сообщалось, что Усик в свой день рождения сделал подарок митрополиту Московского патриархата.
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