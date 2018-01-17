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Усик получил в подарок на день рождения оригинальный торт в виде ринга

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Александр Усик получил замечательный подарок от близких в свой 31-й день рождения.
Александр Усик получил в подарок оригинальный торт
Александр Усик получил в подарок оригинальный торт
instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик отпраздновал свой 31-й день рождения.

В подарок украинский боксер получил оригинальный торт, фото которого опубликовал в Instragram.

"Вот такой красивый торт мне подарили мои близкие", – написал Усик.

 

🥊🏆🇺🇦🎁#usyk17

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Ранее сообщалось, что Усик в свой день рождения сделал подарок митрополиту Московского патриархата.

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Теги: бокс, Александр Усик, день рождения, торт, фото, вне игры
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