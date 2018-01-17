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Поветкин – последний шанс для Фьюри сохранить пояс The Ring

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Чтобы сохранить последний оставшийся у него пояс, Тайсон Фьюри должен анонсировать бой с Александром Поветкиным.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри может был лишен пояса чемпиона по версии журнала The Ring.

Чтобы сохранить последний оставшийся титул, британцу до конца месяца необходимо анонсировать его защиту, сообщает The Mirror.

Это означает, что последним шансом для Фьюри является поединок с российским супертяжем Александром Поветкиным, поскольку лишь он один из первой пятерки рейтинга на данный момент не занят в других боях.

Если в течение месяца Фьюри не объявит о бое с Поветкиным, пояс будет разыгран между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером. Бой между ними состоится 31 марта в Кардиффе.

Стоит отметить, что Поветкин получил предложение выступить в андеркарде боя Джошуа – Паркер, потенциальным соперником россиянина может стать Дерек Чисора или Дэвид Прайс. При этом последний уже дал согласие на бой с Александром.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Тайсон Фьюри, The Ring
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Комментариев (1)
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its_ok    17.01.2018, 23:06
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its_ok
что Чисора, что Прайс веткина просто снесут с ринга. за счастье будет ему встретится с неготовым Фюри, попрыгать там мальца, да лечь в раунде 9-10
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