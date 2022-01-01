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Усик – Бриедис: на бой уже продано восемь тысяч билетов

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Поединок Александра Усика и Майриса Бриедиса в рамках полуфинала WBSS может собрать ангшлаг.
Александр Усик – Майрис Бриедис
Александр Усик – Майрис Бриедис
worldboxingsuperseries.com

Уже совсем скоро состоится первый полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между чемпионом WBO в тяжелом весе Александром Усиком (12-0, 10 КО) и обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом (23-0, 18 КО).

Как сообщает Luckypunch.net, на предстоящий бой уже продано около 8 000 билетов. При этом вместимость арены, на которой пройдет бой, составит 10 000 посадочных мест из 10 300 возможных.

Напомним, объединительный поединок между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом состоится 27 января в Риге. Смотрите также промо видео боя Усик – Бриедис.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

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Теги: бокс, Александр Усик, Майрис Бриедис, билеты
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