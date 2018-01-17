Усик в свой день рождения сделал подарок митрополиту Московского патриархата

Украинский боксер встретился с митрополитом Онуфрием.

Александр Усик в гостях у митрополита Онуфрия news.church.ua

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (13-0, 11 КО) побывал в гостях у митрополита УПЦ МП Онуфрия.

"Украинский боксер поздравил предстоятеля с Рождеством Христовым и новогодними праздниками и подарил его блаженству на память собственные боксерские перчатки с автографом", – говорится в сообщении официального сайта Украинской Православной Церкви.

В качестве подарка боксер предоставил свои перчатки с автографом.

Напомним, свой следующий бой украинец проведет 27 января против Майриса Бриедиса в рамках полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Усик – Бриедис.

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