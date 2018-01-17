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Усик в свой день рождения сделал подарок митрополиту Московского патриархата

Комментариев: 8
Украинский боксер встретился с митрополитом Онуфрием.
Александр Усик в гостях у митрополита Онуфрия
Александр Усик в гостях у митрополита Онуфрия
news.church.ua

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (13-0, 11 КО) побывал в гостях у митрополита УПЦ МП Онуфрия.

"Украинский боксер поздравил предстоятеля с Рождеством Христовым и новогодними праздниками и подарил его блаженству на память собственные боксерские перчатки с автографом", – говорится в сообщении официального сайта Украинской Православной Церкви.

В качестве подарка боксер предоставил свои перчатки с автографом.

Напомним, свой следующий бой украинец проведет 27 января против Майриса Бриедиса в рамках полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Усик – Бриедис.

Читай также пять пожеланий Александру Усику в его день рождения от редакции iSport.ua

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Теги: бокс, Александр Усик, вне игры, фото, церковь, подарок
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Комментариев (8)
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гость  (аноним)  17.01.2018, 23:38
Оценка:  +1
гость
Усик просто нормальный мужик. Як и Ломаченко, Ковалев, Гвоздик, Поветкин. Даже Вовочка Клячко нормальный. А вот его братик мэрик... кхе,кхе...короче много вопросов.
гость  (аноним)  17.01.2018, 23:30
Оценка:  +1
гость
23:15 Куриные мозги не пропьешь.
Нинізосереджений    17.01.2018, 23:19
Оценка:  +1
Нинізосереджений
Усик снова знатно потроллил вымирающее стахановскими темпами стадо приматов-бандерлогов.И это правильное решение.Всех,кто не вымрет добровольно,поможем это сделать в принудительном порядке.Россия и Украина-братья навеки!
гость  (аноним)  17.01.2018, 23:15
Оценка:  -2
гость
chippolino2017 22:07 "которые никто в мире не признает"

Тупое кацапчело! Скорее всего, даже ты, со своим интеллектом насекомого, понимаешь, что Украина окончательно и навсегда послала кацапстан НАХ! Это главное! И все, что вы можете на кацапстане это сидеть и бздеть: признает - не признает!!!
Терен4М    17.01.2018, 22:11
Оценка:  -2
Терен4М
А теперь,делайте ставки господа...
chippolino2017    17.01.2018, 22:07
Оценка:  -3
chippolino2017
Усик не просто боксер, но и христианин. Причем думающий. Знает где настоящая Церковь и не ведется на политические-религиозные организации, которые никто в мире не признает.
гость  (аноним)  17.01.2018, 21:22
Оценка:  -3
гость
жополиз вонючий
berya87    17.01.2018, 21:54
Оценка:  +2
berya87
ооо... один из тех...кто любит указывать кому в какую церковь ходить... сгоришь...
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