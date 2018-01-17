Усик в свой день рождения сделал подарок митрополиту Московского патриархата
Украинский боксер встретился с митрополитом Онуфрием.
Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (13-0, 11 КО) побывал в гостях у митрополита УПЦ МП Онуфрия.
"Украинский боксер поздравил предстоятеля с Рождеством Христовым и новогодними праздниками и подарил его блаженству на память собственные боксерские перчатки с автографом", – говорится в сообщении официального сайта Украинской Православной Церкви.
В качестве подарка боксер предоставил свои перчатки с автографом.
Напомним, свой следующий бой украинец проведет 27 января против Майриса Бриедиса в рамках полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Усик – Бриедис.
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Тупое кацапчело! Скорее всего, даже ты, со своим интеллектом насекомого, понимаешь, что Украина окончательно и навсегда послала кацапстан НАХ! Это главное! И все, что вы можете на кацапстане это сидеть и бздеть: признает - не признает!!!