Переключиться на мобильную версию

Прайс согласился на бой с Поветкиным в андеркарде Джошуа – Паркер

Комментариев: 9
Дэвид Прайс встретится на ринге с Александром Поветкиным в рамках боксерского шоу в Кардиффе.
Дэвид Прайс
Дэвид Прайс
Getty Images

Официальный претендент на титул WBA в супертяжелом весе Александр Поветкин выступит в андеркарде боя чемпиона WBA, IBO, IBF Энтони Джошуа и обладателя титула WBO Джозефа Паркера.

Как сообщает Sky Sports, соперником российского боксера станет британец Дэвид Прайс, который уже дал согласие на поединок. Напомним, среди возможных соперников Поветкина значился также Дерек Чисора.

Напомним, объединительный поединок Джошуа – Паркер состоится 31 марта в Кардиффе, Уэльс. Ранее стали известны гонорары боксеров.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Александр Поветкин, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  17.01.2018, 23:33
Оценка:  0
гость
Клячу дальше германии негде не знали..
гость  (аноним)  17.01.2018, 23:09
Оценка:  0
гость
Без мельдония Пипеткин слабак. Конец карьеры Пипеткина и рашки
Carelessangel    17.01.2018, 21:33
Оценка:  0
Carelessangel
как бы не хотелось победы прайса над пельменем но поветкин победит Ко к 6-9 раунду!
гость  (аноним)  17.01.2018, 20:36
Оценка:  -1
гость
После этого выступления Александра в Кардиффе все зауважают .
петенька  (аноним)  17.01.2018, 20:35
Оценка:  0
петенька
Запасаемся попкорном, зайцы. С наслаждением буду смотреть, как Прайс избивает толстого, не аппетитного, не вкусного, с жирным пуканчиком Поветкина. Пративный кароче((((((((. Никто его не хочет, редиска))))).
гость  (аноним)  17.01.2018, 20:30
Оценка:  0
гость
У Сани это будет показательное выступление .
петенька  (аноним)  17.01.2018, 20:15
Оценка:  +4
петенька
Надеюсь Прайс накажет моего земляка Поветкина, отбив последнему голову, вместе с остатком серого вещества (lol, а оно там вообще было ?). И будет Саша на больничной койке какать и писять под себя))))).
гость  (аноним)  17.01.2018, 19:58
Оценка:  -5
гость
Александру там нет равных..
гость  (аноним)  17.01.2018, 19:46
Оценка:  -4
гость
Пипеткин наваляет ему наверняка.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь