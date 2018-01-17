Прайс согласился на бой с Поветкиным в андеркарде Джошуа – Паркер

Дэвид Прайс встретится на ринге с Александром Поветкиным в рамках боксерского шоу в Кардиффе.

Официальный претендент на титул WBA в супертяжелом весе Александр Поветкин выступит в андеркарде боя чемпиона WBA, IBO, IBF Энтони Джошуа и обладателя титула WBO Джозефа Паркера.

Как сообщает Sky Sports, соперником российского боксера станет британец Дэвид Прайс, который уже дал согласие на поединок. Напомним, среди возможных соперников Поветкина значился также Дерек Чисора.

Напомним, объединительный поединок Джошуа – Паркер состоится 31 марта в Кардиффе, Уэльс. Ранее стали известны гонорары боксеров.

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