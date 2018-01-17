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Тайсон Фьюри может вывести Паркера к рингу на бой с Джошуа

Комментариев: 1
Объединительный бой Паркер – Джошуа состоится в Уэльсе.
Тайсон Фьюри и Джозеф Паркер
Тайсон Фьюри и Джозеф Паркер
twitter.com/joeboxerparker

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) Джозеф Паркер (24-0, 18 КО) 31 марта в Кардиффе проведет объединительный бой против британского чемпиона Энтони Джошуа (20-0, 20 КО).

Во время выхода в ринг новозеландца, возможно, будет сопровождать скандальный Тайсон Фьюри. Об этом заявил сам Паркер.

Отметим, что с учетом того, как активно Джошуа и Фьюри устраивают перепалки в СМИ и соцсетях, такой вариант вовсе не стоит исключать.

"Я могу смснуть ему и написать что-то вроде "Бро, хочешь выйти со мной к рингу?". Он может как выйти со мной туда, так и просто побывать в первом ряду и посмотреть бой. Я знаю, что Тайсон меня очень сильно поддерживает, что чудесно", – рассказал Паркер таблоиду Daily Mail.

Ранее сообщалось, что для Джозеф Фьюри все еще чемпион, и он бы с радостью с ним встретился.

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Теги: Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  17.01.2018, 12:34
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Если Тайсон поведет . победа за Паркером..
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