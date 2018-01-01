Поветкин может выступить на шоу Джошуа – Паркер

Среди возможных соперников россиянина Дерек Чисора и Дэвид Прайс.

Первый номер рейтинга WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин (33-1, 23 КО) может провести свой следующий бой в андеркарте боя двух чемпионов мира – британца Энтони Джошуа и новозеландца Джозеф Паркера, победитель которого должен будет провести обязательную защиту титула против Александра.

Как сообщил в комментарии Sky Sports организатор боя Джошуа – Паркер Эдди Хирн, предложение команде Поветкина о проведении боя 31 марта в Кардиффе уже направлено.

"У нас прекрасные отношения с промоутерами Мира бокса (Поветкина – прим.), и он может попасть на карту", – сказал промоутер Джошуа Эдди Херн.

"Поветкин является хорошим именем, и хорошим тяжеловесом. И это дает британцам шанс быть вовлеченными в большой бой.

В финансовом отношении промоутеры Поветкина заявили, что они предпочли бы приехать в Великобританию. Мы не поедем в Россию. "В какой-то момент в 2018 году, (Джошуа – прим.) придется драться с Поветкиным. Увидим, когда", – резюмировал промоутер.

Напомним, на днях был официально подписан контракт на объединительный поединок Джошуа – Паркер. Британец Джошуа выставит на кон пояса по версиям WBA, IBF, IBO. Новозеландец Паркер поставит свой пояс WBO.

Бой состоится 31 марта в Кардиффе, Уэльс. Ранее стали известны гонорары боксеров.

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