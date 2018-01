Усик – Бриедис: промо видео боя

Через несколько дней, 27 января, в Риге состоится первый полуфинальный поединок в рамках World Boxing Super Series между Чемпионом мира по версии WBO в тяжелом весе Александром Усиком (12-0, 10 КО) и чемпионом мира по версии WBC в этом же весе Майрисом Бриедисом (23-0, 18 КО) из Латвии.

Предлагаем вашему вниманию промо видео боя Усик – Бриедис:

