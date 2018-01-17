Усик – Бриедис: промо видео боя

Александр Усик и Майрис Бриедис встретятся 27 января в Риге.

Через несколько дней, 27 января, в Риге состоится первый полуфинальный поединок в рамках World Boxing Super Series между Чемпионом мира по версии WBO в тяжелом весе Александром Усиком (12-0, 10 КО) и чемпионом мира по версии WBC в этом же весе Майрисом Бриедисом (23-0, 18 КО) из Латвии.

Предлагаем вашему вниманию промо видео боя Усик – Бриедис:

Ранее стали известны гонорары участников WBSS.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

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