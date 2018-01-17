Усик – Бриедис: промо видео боя
Александр Усик и Майрис Бриедис встретятся 27 января в Риге.
Через несколько дней, 27 января, в Риге состоится первый полуфинальный поединок в рамках World Boxing Super Series между Чемпионом мира по версии WBO в тяжелом весе Александром Усиком (12-0, 10 КО) и чемпионом мира по версии WBC в этом же весе Майрисом Бриедисом (23-0, 18 КО) из Латвии.
Предлагаем вашему вниманию промо видео боя Усик – Бриедис:
⏰ This time next week will be the start of #UsykBriedis Fight Week!! 🔥— WBSuperSeries (@WBSuperSeries) 15 января 2018 г.
🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/3sMVKJ1p1x
Ранее стали известны гонорары участников WBSS.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.
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