Переключиться на мобильную версию

Усик – Бриедис: промо видео боя

Комментариев: 1
Александр Усик и Майрис Бриедис встретятся 27 января в Риге.

Через несколько дней, 27 января, в Риге состоится первый полуфинальный поединок в рамках World Boxing Super Series между Чемпионом мира по версии WBO в тяжелом весе Александром Усиком (12-0, 10 КО) и чемпионом мира по версии WBC в этом же весе Майрисом Бриедисом (23-0, 18 КО) из Латвии.

Предлагаем вашему вниманию промо видео боя Усик – Бриедис:

Ранее стали известны гонорары участников WBSS.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Александр Усик, Майрис Бриедис, бокс, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Драчинов Порося  (аноним)  17.01.2018, 00:23
Оценка:  0
Драчинов Порося
Пиз...дец уССусику))))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь