Экс-чемпион мира: Ломаченко не просто побил Ригондо, он его унизил

Келли Павлик поделился своим мнением о победе Ломаченко над Ригондо.

Бывший чемпион мира в среднем весе Келли Павлик прокомментировал победу Валисия Ломаченко над Гильермо Ригондо и сравнил украинца с лучшими боксерами современности.

"Ригондо был одним из самых талантливых бойцов, он хорошо двигался. Но Ломаченко не просто побил его, он его унизил, заставил его сдаться. Такого с Ригондо еще не делал ни один боец.

Именно он и Кроуфорд, по моему мнению, сейчас конкурируют за лидерство в P4P. Да, послужной список Кроуфорда сейчас немного лучше, чем у Ломаченко, но Ломаченко побил парня такого калибра и уровня техники, с которым Теренс еще не встречался.

Кто-то скажет, что Кроуфорд должен быть первым номером, я не могу возразить. Кажется, еще Майки Гарсию немного недооценивают, поэтому я хочу, чтобы он показал в большом бою свои возможности. Он побил Бронера. У него уже были поражения, но Майки попросту доминировал над ним все 12 раундов", – цитирует Павлика Fightnews.

Ранее сообщалось, что американский рэпер записал песню о Ломаченко.

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