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Экс-чемпион мира: Ломаченко не просто побил Ригондо, он его унизил

Комментариев: 1
Келли Павлик поделился своим мнением о победе Ломаченко над Ригондо.
Келли Павлик
Келли Павлик
Getty Images

Бывший чемпион мира в среднем весе Келли Павлик прокомментировал победу Валисия Ломаченко над Гильермо Ригондо и сравнил украинца с лучшими боксерами современности.

"Ригондо был одним из самых талантливых бойцов, он хорошо двигался. Но Ломаченко не просто побил его, он его унизил, заставил его сдаться. Такого с Ригондо еще не делал ни один боец.

Именно он и Кроуфорд, по моему мнению, сейчас конкурируют за лидерство в P4P. Да, послужной список Кроуфорда сейчас немного лучше, чем у Ломаченко, но Ломаченко побил парня такого калибра и уровня техники, с которым Теренс еще не встречался.

Кто-то скажет, что Кроуфорд должен быть первым номером, я не могу возразить. Кажется, еще Майки Гарсию немного недооценивают, поэтому я хочу, чтобы он показал в большом бою свои возможности. Он побил Бронера. У него уже были поражения, но Майки попросту доминировал над ним все 12 раундов", – цитирует Павлика Fightnews.

Ранее сообщалось, что американский рэпер записал песню о Ломаченко.

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Теги: Келли Павлик, Василий Ломаченко, Гильермо Ригондо, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  16.01.2018, 21:55
Оценка:  -2
гость
Ломаченко его унизил тем. что переманил его в этот вес. Знал что он здесь будет никаким..Так что Лом скорее себя унизил перед зрителем..
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