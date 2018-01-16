Паркер: Для меня Фьюри все еще чемпион, и я бы с радостью с ним встретился
Новозеландец дал понять, что ценит поддержку экс-чемпиона Тайсона Фьюри, который тот ему оказывает в преддверии объединительного боя с Энтони Джошуа.
Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер заявил, что по-прежнему видит в Тайсоне Фьюри чемпиона.
"Перед началом боя с Джошуа Фьюри может идти вместе со мной к рингу или может сесть в первом ряду и просто смотреть. Знаю, он меня очень поддерживает, и это потрясающе.
Я все еще смотрю на него как на чемпиона, ведь он никому не проиграл свои пояса. Если ко времени его возвращения я все еще буду чемпионом, с удовольствием с ним сражусь", – цитирует Паркера BoxingScene.
Напомним, что свой следующий бой Паркер проведет 31 марта в Кардиффе, когда встретится с Энтони Джошуа.
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