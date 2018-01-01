Бивол: По двум раундам сложно сказать, вернулся ли Ковалев

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол не готов ответить на вопрос, можно ли говорить о возвращении его соотечественника Сергея Ковалева на топ-уровень.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол наблюдал из рингсайда за поединком Сергея Ковалева и Вячеслава Шабранского, в котором "Крашер" остановил своего оппонента во втором раунде. Однако, Бивол не уверен, что эта победа означает полноценное возвращение Ковалева после поражений от Андре Уорда.

"Сергей был очень хорош. Это выглядело здорово, но бой длился всего два раунда. Трудно сказать, вернулся ли Ковалев или нет, поскольку мы видели всего два раунда. Но Сергей однозначно был похож на "Крашера", которого мы знали раньше. Я не люблю заглядывать далеко в будущее. Слишком рано говорить об унификации титулов.

Давайте обсудим это после поединка с Салливаном Баррерой. Я проведу бой с Баррерой, а потом будет видно, что нас ждет дальше. Пока все мое внимание сосредоточено не предстоящем матче, но, конечно, я хотел бы завоевать больше поясов драться с самыми лучшими соперниками в дивизионе", – цитирует Бивола BoxingScene.

Напомним, что Сергей Ковалев и Дмитрий Бивол проведут следующие бои в рамках одного боксерского вечера, который запланирован на 3 марта в Нью-Йорке.

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