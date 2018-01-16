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Гассиев может перейти в супертяжелый вес вслед за Усиком

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Российский боксер Мурат Гассиев может сменить весовую категорию.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
Getty Images

Чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев в тяжелом весе перейдет в супертяжи в случае победы во Всемирной боксерской суперсерии. Об этом заявил тренер россиянина Абель Санчес.

Однако сперва Гассиеву предстоит одолеть кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале, а затем справиться с победителем боя Александр Усик – Майрис Бриедис.

"Мурат абсолютно точно собирается переходить в супертяжелый вес и бороться там за титул чемпиона мира. Это его цель. Если Гассиев станет победителем WBSS, то это ускорит его переход в супертяжи", – цитирует Санчеса BoxingNews24.

Интересно, что ранее о переходе в супертяжелый вес заговорили в команде украинского чемпиона WBO Александра Усика.

Напомним, полуфинальный поединок WBSS между Гассиевым и Дортикосом состоится 3 февраля в Сочи. Встреча Александра Усика и Майриса Бриедиса пройдет 27 января в Риге.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, Юниер Дортикос, Всемирная боксерская суперсерия, Александр Усик
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  16.01.2018, 11:34
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петенька
Переходи, Муратик. Только когда там тебе прямую кишку натянут на голову огромные парни, ты ко мне не бегай за утешением)))))).
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