Гассиев может перейти в супертяжелый вес вслед за Усиком

Российский боксер Мурат Гассиев может сменить весовую категорию.

Чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев в тяжелом весе перейдет в супертяжи в случае победы во Всемирной боксерской суперсерии. Об этом заявил тренер россиянина Абель Санчес.

Однако сперва Гассиеву предстоит одолеть кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале, а затем справиться с победителем боя Александр Усик – Майрис Бриедис.

"Мурат абсолютно точно собирается переходить в супертяжелый вес и бороться там за титул чемпиона мира. Это его цель. Если Гассиев станет победителем WBSS, то это ускорит его переход в супертяжи", – цитирует Санчеса BoxingNews24.

Интересно, что ранее о переходе в супертяжелый вес заговорили в команде украинского чемпиона WBO Александра Усика.

Напомним, полуфинальный поединок WBSS между Гассиевым и Дортикосом состоится 3 февраля в Сочи. Встреча Александра Усика и Майриса Бриедиса пройдет 27 января в Риге.

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