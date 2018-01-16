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Фьюри назвал победителя в предстоящем бою Джошуа – Паркер

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Британский боксер сделал прогноз на предстоящий поединок.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
twitter.com/tyson_fury

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри считает, что чемпион по версии WBO Джозеф Паркер не испытает особых проблем с чемпионом WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа.

"Если честно, мне кажется, что победителем из этого поединка выйдет Паркер. Джозеф — это молодой и амбициозный спортсмен, у него быстрые руки, сильные удары и отличное ведение боев против соперников, которые стоят на месте и не двигаются, а к таким относится Энтони Джошуа", – рассказал Фьюри ESPN.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри могут провести бой в этом году.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Тайсон Фьюри
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  16.01.2018, 10:59
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Значит завалит Паркер..
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