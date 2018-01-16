Фьюри назвал победителя в предстоящем бою Джошуа – Паркер

Британский боксер сделал прогноз на предстоящий поединок.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри считает, что чемпион по версии WBO Джозеф Паркер не испытает особых проблем с чемпионом WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа.

"Если честно, мне кажется, что победителем из этого поединка выйдет Паркер. Джозеф — это молодой и амбициозный спортсмен, у него быстрые руки, сильные удары и отличное ведение боев против соперников, которые стоят на месте и не двигаются, а к таким относится Энтони Джошуа", – рассказал Фьюри ESPN.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри могут провести бой в этом году.