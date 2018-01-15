Ортис: Проблемы для Уайлдера будут в ринге

Претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе заявил, что Уайлдер слишком много себе позволяет.

Непобежденный кубинский Луис Ортис прокомментировал предстоящий поединок против Деонтея Уайлдера.

"Уайлдер так много говорит о себе и том, что он собирается сделать, потому что еще не знает, что такое крушение поезда. У него проблемка: для него это не будет мелочью вроде стремного табачка, который копы нашли у него в авто.

Проблемы для него будут в ринге. Мои тренировки проходят с удвоенной силой, я знаю, что мне нужно проделать в ринге, и моя уверенность в себе также удвоилась.

Все проблемы в карьере позволили мне еще больше сосредоточиться на целях и возможности исполнить мечту Кинг-Конга о завоевании титул чемпиона мира.

Не знаю, признает ли Куба это достижение, но точно знаю, что это сделает народ. Люди выйдут на улицы и будут праздновать. Для меня это более чем достаточно", – рассказал Ортис BoxingScene.

Ранее Деотней Уайлдер заявил, что готов побить рекорды Мейвезера и Формана.

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