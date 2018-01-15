Спарринг-партнер Усика: От спарринга украинца с Мастернаком в глазах рябит
Британский тяжеловес Айзек Чемберлен рассказал о спаррингах в лагере украинского боксера.
Британский боксер Айзек Чемберлен поделился впечатлениями от работы в лагере украинского тяжеловеса Александра Усика.
"Собралась отличная команда. Тут боксеры со всего мира.
Но если говорить начистоту, мне очень тяжело. Спаррингую и с другими ребятами: Матеушем Мастернаком, Дмитрием Кудряшовым, Микаэлем Лавалем и Крисом Конго.
Пожалуй, Мастернак выглядит получше остальных. Когда смотришь, как он спаррингует с Усиком, прям в глазах рябит. Очень крутые бойцы", – приводит слова Чемберлена Sky Sports.
Ранее Чемберлен рассказал о том, что ему не нравится еда в лагере украинского боксера.
Полная версия правил