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Спарринг-партнер Усика: От спарринга украинца с Мастернаком в глазах рябит

Комментариев: 1
Британский тяжеловес Айзек Чемберлен рассказал о спаррингах в лагере украинского боксера.
Усик, Чемберлен и Мастернак
Усик, Чемберлен и Мастернак
twitter.com/michellephelps

Британский боксер Айзек Чемберлен поделился впечатлениями от работы в лагере украинского тяжеловеса Александра Усика.

"Собралась отличная команда. Тут боксеры со всего мира.

Но если говорить начистоту, мне очень тяжело. Спаррингую и с другими ребятами: Матеушем Мастернаком, Дмитрием Кудряшовым, Микаэлем Лавалем и Крисом Конго.

Пожалуй, Мастернак выглядит получше остальных. Когда смотришь, как он спаррингует с Усиком, прям в глазах рябит. Очень крутые бойцы", – приводит слова Чемберлена Sky Sports.

Ранее Чемберлен рассказал о том, что ему не нравится еда в лагере украинского боксера.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Александр Усик, Айзек Чемберлен
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.01.2018, 20:57
Оценка:  -1
гость
Не поможет Усику уже никто . останется таким какой сейчас есть или даже хуже . Пик он уже прошел..
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