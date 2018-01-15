Паркер: Если я король пирогов, то Джошуа – король стероидов

Новозеландец ответил на высказывания британца.

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер ответил на шуточное заявление своего соперника Энтони Джошуа касательно его физической формы. Накануне, британец назвал Паркера "королем пирогов".

"Они называют меня королем пирогов, так что я зову Джошуа королем стероидов. Когда ты настолько огромный и мускулистый, здесь что-то не так. Я наблюдал за ним, и слышал, что о нем говорят. К тому же, Энтони был долгое время близок к Кличко.

Поймите, я не обвиню его в использовании запрещенных веществ, просто говорю, что такое возможно. Есть много способов обмануть допинг-тестирование", – цитирует Паркер BoxingScene.

Напомним, объединительный поединок Джошуа – Паркер состоится 31 марта в Кардиффе, Уэльс.

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