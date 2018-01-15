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Паркер: Если я король пирогов, то Джошуа – король стероидов

Комментариев: 5
Новозеландец ответил на высказывания британца.
Джозеф Паркер
Джозеф Паркер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер ответил на шуточное заявление своего соперника Энтони Джошуа касательно его физической формы. Накануне, британец назвал Паркера "королем пирогов".

"Они называют меня королем пирогов, так что я зову Джошуа королем стероидов. Когда ты настолько огромный и мускулистый, здесь что-то не так. Я наблюдал за ним, и слышал, что о нем говорят. К тому же, Энтони был долгое время близок к Кличко.

Поймите, я не обвиню его в использовании запрещенных веществ, просто говорю, что такое возможно. Есть много способов обмануть допинг-тестирование", – цитирует Паркер BoxingScene.

Напомним, объединительный поединок Джошуа – Паркер состоится 31 марта в Кардиффе, Уэльс.

Ранее стали известны гонорары боксеров.

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Теги: Джозеф Паркер, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (5)
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петенька  (аноним)  15.01.2018, 12:35
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  15.01.2018, 12:21
Оценка:  +1
гость
По тому Кляча и называл приемником Джошуа..
русский  (аноним)  15.01.2018, 11:40
Оценка:  +1
русский
Хочу в пуканчик на Красной площади от нашего любимого вождя Авладимира Авладимировича))))).
петенька  (аноним)  15.01.2018, 11:36
Оценка:  -1
петенька
Уйди, тролль!
петенька  (аноним)  15.01.2018, 11:14
Оценка:  +1
петенька
Кто то хочет пососать моего малого, россияне ? А может быть хотите в пуканчик, грубо ? Могу организовать, оттрахают, да так, что из пукана потечет шоколад.
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