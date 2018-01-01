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Хан по-прежнему надеется на бой с Пакьяо

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Амир Хан хотел сразиться с легендарным Мэнни Пакьяо.
Мэнни Пакьяо, Амир Хан
Мэнни Пакьяо, Амир Хан
boxingscene.com

Экс-чемпион мира Амир Хан готов вернуться на ринг после двухлетнего перерыва и уже подписал контракт с влиятельным промоутером Эдди Хирном.

Тот, в свою очередь, уже запланировал для боксера супербой на 21 апреля, однако имя соперника пока неизвестно.

При этом сам Хан по-прежнему хочет провести поединок со своим бывшим спарринг-партнером, экс-чемпионом мира в восьми категориях Мэнни Пакьяо.

"Думаю, он все еще может провести несколько боев. Это громкое имя, несмотря на то, что он проиграл Мейвезеру и Хорну. Хотя я считаю, что в бою с Хорном он победил.

Пакьяо по-прежнему остается одним из сильнейших боксеров в полусреднем весе. Выйти на ринг против такого, как он, было бы потрясающе. Он живая легенда, которая хочет продолжать драться. Я бы с радостью с ним подрался", – цитирует Хана Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Хан не рассматривает Шелестюка в качестве следующего соперника.

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Теги: бокс, Мэнни Пакьяо, Амир Хан
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