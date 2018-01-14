Паркер: У Джошуа стеклянный подбородок и он это знает

Новозеландец напомнил британцу его нокдаун в бою против Кличко.

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (24-0, 18 КО) в очередной раз вспомнил о слабых сторонах Энтони Джошуа (20-0, 20 КО). Новозеландец отметил, что у обладателя поясов WBA Super, IBF, IBO слабый подбородок.

"Все мы должны сказать, что у Джошуа стеклянный подбородок. Я знаю это, он знает это и все знают это. Просто они об этом не говорят.

Мы видели, как он упал в бою с Кличко, но тогда он сумел встать, за что ему следует отдать должное. Но если я поймаю его сильным ударом, я не дам ему возможности восстановиться.

Я не отпущу его, если он попадет в ту же ситуацию, что и в поединке с Кличко, тогда у него не будет ни единого шанса", – приводит слова Паркера Boxing Scene.

Бой Джошуа – Паркер может состояться в Кардиффе, где британец провел свой последний поединок против Карлоса Такама (35-4-1, 27 КО). Ориентировочная дата поединка – 31 марта. При этом промоутер новозеландца сказал, что контракт еще не подписан.

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