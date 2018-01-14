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Усик: Эта неделя была жесткая, спарринговали по 15 раундов

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Украинский чемпион рассказал о своей подготовке к бою с Бриедисом.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (14-0, 12 КО) рассказала, когда отправится в Ригу на бой с обладателем пояса WBC Майрисом Бриедисом (23-0, 18 КО).

"У меня осталась крайняя неделя. 22 января в Ригу летим.

Спарринги? У меня здесь хорошая компания собралась. Там уже пару человек уезжает. Эта неделя была жесткая: понедельник, среда, пятница, спарринговали по 15 раундов. 

Устал ли я? А что такое усталость? Я и в среду в душе стоял и слегка прикимарил под тепленькой водичкой. Я потом лег, массажик, восстановление, потрапезничал вкусненько и все, шикардятинка", – сказал Усик во время прямого эфира в Instagram.

Напомним, бой между Усиком и Бриедисом состоится 27 января в Риге в рамках полуфинала боксерской Суперсерии.

Ранее стал известен гонорар Александра Усика в случае победы над Майрисом Бриедисом.

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Теги: Александр Усик, Майрис Бриедис, WBSS, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.01.2018, 11:23
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гость
Это тебе не поможет. Каким ты был таким уже и останешься если не хуже....
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