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Спарринг-партнер Усика: Больше всего не понравилась в лагере еда

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Британский супертяж Айзек Чемберлен приехал в Украину, чтобы подготовить Александра Усика к бою против Майриса Бриедиса.
Айзек Чемберлен
Айзек Чемберлен
twitter.com/IChamberlain_

Перспективный британский тяжеловес Айзек Чемберлен рассказал, понравились ли ему на этот раз условия проживания в тренировочном лагере чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинца Александра Усика.

“Тут мрачновато, но я сюда не гулять приехал. Мы остановились в центре Киева, но пейзажами я не могу любоваться. Больше всего меня шокировала еда. Нам на завтрак дают кашу с цыпленком! Я ем и то, и то, но по отдельности. Я ем кальмары, свеклу и осьминогов, но не так, как тут готовят“, – сказал Чемберлен в интервью Sky Sports.

Напомним, бой между Усиком и Бриедисом состоится 27 января в Риге в рамках полуфинала боксерской Суперсерии.

Ранее стал известен гонорар Александра Усика в случае победы над Майрисом Бриедисом.

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Теги: Айзек Чемберлен, Киев, еда, Александр Усик, тренировочный лагерь, спарринг, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  14.01.2018, 10:29
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гость
Нехер жаловаться что ты приехал в голодный край..
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