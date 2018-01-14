Спарринг-партнер Усика: Больше всего не понравилась в лагере еда

Британский супертяж Айзек Чемберлен приехал в Украину, чтобы подготовить Александра Усика к бою против Майриса Бриедиса.

Перспективный британский тяжеловес Айзек Чемберлен рассказал, понравились ли ему на этот раз условия проживания в тренировочном лагере чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинца Александра Усика.

“Тут мрачновато, но я сюда не гулять приехал. Мы остановились в центре Киева, но пейзажами я не могу любоваться. Больше всего меня шокировала еда. Нам на завтрак дают кашу с цыпленком! Я ем и то, и то, но по отдельности. Я ем кальмары, свеклу и осьминогов, но не так, как тут готовят“, – сказал Чемберлен в интервью Sky Sports.

Напомним, бой между Усиком и Бриедисом состоится 27 января в Риге в рамках полуфинала боксерской Суперсерии.

Ранее стал известен гонорар Александра Усика в случае победы над Майрисом Бриедисом.

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