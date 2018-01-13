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Бой Кличко - Джошуа вошел в топ-20 событий года

Комментариев: 1
Поединок украинца вошел в число главный событий 2017 года по версии канала Еurosport.
Владимир Кличко - Энтони Джошуа
Владимир Кличко - Энтони Джошуа
Getty Images

Состоявшийся в апреле прошлого года на лондонском стадионе "Уэмбли" поединок между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа вошел в число ста самых значимых событий 2017-го по версии авторитетного и специализированного телеканала. Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Поединок двух супертяжеловесов в рейтинге издания занял 18-е место.

"Супертяжелый вес давно не радовал нас настолько яркими боями, что, думается, каждый, кто посмотрел весенний поединок Энтони Джошуа и Владимира Кличко, получил громадное удовольствие.

Сражение за титулы чемпиона мира в супертяжелом дивизионе между двумя настоящими бойцами – лучшее событие в мире бокса в прошедшем году, а бой Мейвезер – Макгрегор выглядит настоящей шуткой. Поединок в Лондоне, выигранный британцем в одиннадцатом раунде, показал миру лучшие моменты бокса, в том числе и невероятный пятый раунд, который стоит того, чтобы его пересматривать по нескольку раз", - прокомментировали свой выбор эксперты канала.

Ранее сообщалось, что бой Кличко – Джошуа выиграл две награды по версии Yahoo.com

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Теги: Владимир Кличко, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
ndelliopoo    13.01.2018, 21:36
Оценка:  0
ndelliopoo
А аперкот от Джошуа в этом бою вошёл в Топ-5 аперкотов всех времён и народов.
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