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Дэнни Гарсия рассказал, что следует сделать Ломаченко, чтобы считаться лучшим в мире

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Говорить о величии Василия Ломаченко можно будет только после встречи с Майки Гарсией.
Дэнни Гарсия
Дэнни Гарсия
boxingscene.com

Американский боксер Дэнни Гарсия заявил, что Василий Ломаченко не заслуживает звания лучшего боксера, пока не победил Майки Гарсию.

"Если Ломаченко поднимется в легкий вес и побьет Майки Гарсию, вот тогда о нем можно будет говорить, как о первом номере р4р. А до этого момента такого утверждать нельзя.

В списке лучших боксеров мира много ребят, но нельзя называть их по-настоящему лучшими, пока они не одержат победу в таком бою, в котором должны были проиграть, к примеру, в новой весовой категории", – сказал Гарсия в комментарии ESNews

Ранее свою позицию о возможности организации поединка Ломаченко – Гарсия высказал тренер американца Роберт Гарсия.

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Теги: Василий Ломаченко, Майки Гарсия, бокс
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