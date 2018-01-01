Бриедис позволил себе тортик в разгар подготовки к бою с Усиком

У Майриса Бриедиса особый повод нарушить режим.

Латвийский боксер тяжелого веса чемпион мира по версии WBC Майрис Бриедис нарушил режим в тренировочном лагере во время подготовки к бою с Александром Усиком.

13 января Бриедис отмечает 33-й день рождения и по этому поводу он позволил себе съесть кусочек торта.

"В день рождения можно позволить себе немного торта, даже если он припадает на тренировочный лагерь. Спасибо всем за поздравления", - написал Бриедис, опубликовав фото.

Напомним, Александра Усика против Майриса Бриедиса состоится 27 января в городе Рига (Латвия). Ранее стал известен гонорар Усика за бой с Бриедисом.

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