Дортикос: Я лучший тяжеловес в мире

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Юниер Дортикос уверен, что на сегодняшний день он является лучшим боксером в своей весовой категории.

"Я готовлю свое тело и свою душу к самому важному поединку в карьере. Единственное, что я принимаю, – победа. Моя семья верит в меня, и я собираюсь отблагодарить ее за это победой.

Я упорно работал, чтобы стать частью этого турнира и доказать, что я лучший боксер первого тяжелого веса в мире. Верю, что я лучший. С нетерпением жду боя, чтобы снова показать фанатам то, кем я являюсь", – цитирует Юниера Дортикоса BoxingScene.

Напомним, что кубинец свой следующий бой проведет против Мурата Гассиева в рамках 1/2 финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Бой запланирован на 3 февраля в городе Сочи (Россия).

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