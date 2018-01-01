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Вальдесу предстоит защита титула WBO в поединке с Куиггом

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Британский экс-чемпион мира Скотт Куигг станет следующим соперником Оскара Вальдеса.
Оскар Вальдес и Скотт Куигг
Оскар Вальдес и Скотт Куигг
Boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Оскар Вальдес проведет защиту своего титула в бою с британским экс-чемпионом мира Скоттом Куиггом.

Стороны договорились о поединке официально – поединок пройдет 10 марта в Карсоне и будет транслироваться на телеканале ESPN, сообщает Boxingscene.

Для Вальдеса это будет четвертая защита титула и на бумаге она выглядит самой сложной для мексиканского боксера.

"Мы хотели, чтобы Вальдес сразился с парнем, который показал бы всем, на что способен Оскар. У нас есть обязанность перед молодой аудиторией ESPN. Мы хотим, чтобы они смотрели интересные бои с хорошими бойцами. Это то, что мы делаем", - отметил промоутер Вальдеса Боб Арум.

Куигг владел титулом WBA в суперлегком весе до февраля 2016 года, когда уступил свой пояс Карлу Фрэмптону.

Ранее сообщалось, что команда украинца Малиновского нацелилась на титул Оскара Вальдеса.

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Теги: Оскар Вальдес, бокс, WBO, Скотт Куигг
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