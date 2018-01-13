Хан не рассматривает Шелестюка в качестве следующего соперника
В команде Амира Хана назвали имена потенциальных противников для его возвращения.
Бывший чемпион мира Амир Хан, который не боксирует с мая 2016 года, вернется на ринг 21 апреля в Ливерпуле.
Среди потенциальных соперников для Хана его новый промоутер Эдди Хирн назвал Хосесито Лопеса, Адриана Гранадоса, Сэмми Васкеса и Антонио Демарко.
По словам Хирна, список предложенных соперников он передал тренеру бокснра Вирджилу Хантеру и сейчас команда британца выбирает себе противника.
"Они хотят проверочный бой после двух лет простоя", - отметил Хирн.
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