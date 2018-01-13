Переключиться на мобильную версию

Хан не рассматривает Шелестюка в качестве следующего соперника

Комментариев: 1
В команде Амира Хана назвали имена потенциальных противников для его возвращения.
Амир Хан
Амир Хан
Boxingscene.com

Бывший чемпион мира Амир Хан, который не боксирует с мая 2016 года, вернется на ринг 21 апреля в Ливерпуле.

Среди потенциальных соперников для Хана его новый промоутер Эдди Хирн назвал Хосесито Лопеса, Адриана Гранадоса, Сэмми Васкеса и Антонио Демарко.

По словам Хирна, список предложенных соперников он передал тренеру бокснра Вирджилу Хантеру и сейчас команда британца выбирает себе противника.

"Они хотят проверочный бой после двух лет простоя", - отметил Хирн.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Амир Хан, бокс, Эдди Хирн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
петенька  (аноним)  13.01.2018, 10:45
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь