Хан не рассматривает Шелестюка в качестве следующего соперника

В команде Амира Хана назвали имена потенциальных противников для его возвращения.

Бывший чемпион мира Амир Хан, который не боксирует с мая 2016 года, вернется на ринг 21 апреля в Ливерпуле.

Среди потенциальных соперников для Хана его новый промоутер Эдди Хирн назвал Хосесито Лопеса, Адриана Гранадоса, Сэмми Васкеса и Антонио Демарко.

По словам Хирна, список предложенных соперников он передал тренеру бокснра Вирджилу Хантеру и сейчас команда британца выбирает себе противника.

"Они хотят проверочный бой после двух лет простоя", - отметил Хирн.

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