Шелестюк хочет боя с Ханом и уже вызвал его на поединок

Украинский боксер Тарас Шелестюк бросил вызов бывшему чемпиону мира британцу Амиру Хану.

"Здравствуй, Эдди Хирн. Я знаю, что ты подписал контракт с Амиром Ханом. Я всегда хотел выйти в ринг с нем, как на любительском ринге, так и на профессиональном. Думаю, что это будет хороший бой между двумя олимпийцами.

Я готов", – написал Шелестюк на своей странице в Twitter.

Hello @EddieHearn . I know you sing @amirkingkhan

I’m always want to fight with him on amateur ring and then on pro ring.

I think it will be a great fight between Olympics athletes - Khan 🇬🇧 vs Shelestyuk 🇺🇦

I’m ready! #KhanShelestyuk #boxing #Olympics #Warriors #UA #UK