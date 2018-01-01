Стала известна дата боя между Уайлдером и Ортисом

Бойцы договорились о проведении поединка в одном из крупнейших городов США.

Стала известна дата и место проведения поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.

Бой состоится 3 марта в Нью-Йорке. Отметим, что информация о дате поединка просочилась в интернет около месяца назад, однако только сейчас об этом объявлено официально.

Отметим, что главным андеркартовым поединком дня станет реванш боксеров второго среднего веса Андре Диррелла и Хосе Ускатеги.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Ортис может сорвать планы Уайлдера, уверенного в досрочной победе.

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