Чемберлен назвал боксеров, помогающих Усику готовиться к бою с Бридесом

Украинский боксер усиленно тренируется перед полуфиналом WBSS.

Британец Айзек Чемберлен, помогавший Александр Усику готовиться к поединку с Майрисом Бриедисом на протяжении последних двух недель, назвал боксеров, которые находятся в лагере украинца.

"Мастернак снова здесь, и я снова спаррингую с ним. Дмитрий Кудряшов был здесь. Я спаррингую со всеми. Макиэль Лаваль, Крис Конго тоже здесь.

Мы с ними тренируемся, вместе бегаем по утрам. Это классная маленькая команда, но, поверьте, здесь непросто – Мастернак очень крут. Его спарринги с Усиком – жесткое зрелище. Оба являются очень, очень солидными бойцами", – сообщил Sky Sports Чемберлен.

Ранее стал известен гонорар Александра Усика в случае победы над Майрисом Бриедисом.