Стал известен гонорар Усика за бой с Бриедесом

Названа сумма за полуфинальные поединки WBSS, а также за выход в финал суперсерии.

Стали известны гонорары, которые получат участники полуфинальных поединков World Boxing Super Series.

Как сообщает Матч ТВ, за поединки Усик – Бриедис и Дортикос – Гассиев бойцы получат по 800 тысяч долларов. Также победители пар получат дополнительный гонорар, который составляет те же 800 тысяч.

Отмечается, что участники финальных поединков суперсерии гарантировано получат по 2 миллиона долларов, а победитель дополнительно разживется такой же суммой.

Ранее промоутер Усика заявил, что Александр может перейти в супертяжелый вес.

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