Переключиться на мобильную версию

Стал известен гонорар Усика за бой с Бриедесом

Комментариев: 0
Названа сумма за полуфинальные поединки WBSS, а также за выход в финал суперсерии.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa

Стали известны гонорары, которые получат участники полуфинальных поединков World Boxing Super Series.

Как сообщает Матч ТВ, за поединки Усик – Бриедис и Дортикос – Гассиев бойцы получат по 800 тысяч долларов. Также победители пар получат дополнительный гонорар, который составляет те же 800 тысяч.

Отмечается, что участники финальных поединков суперсерии гарантировано получат по 2 миллиона долларов, а победитель дополнительно разживется такой же суммой.

Ранее промоутер Усика заявил, что Александр может перейти в супертяжелый вес.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, бои, единоборства, WBSS, Александр Усик, Майрис Бриедис, Юниер Дортикос, Мурат Гассиев
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь