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Стало известно место и дата проведения полуфинала WBSS Бремер – Смит

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Бойцы договорились о дате и месте проведения поединка.
Юрген Бремер
Юрген Бремер
Getty Images

Стала известна дата и место проведения поединка между экс-чемпионом мира Юргеном Бремером и Каллумом Смитом.

Как сообщает официальный сайт World Boxing Super Series, бой пройдет 24 февраля в немецком Нюрнберге. Он пройдет в рамках полуфинала серии во втором среднем весе.

В четвертьфинале турнира Юрген Бремер побил Роба Брэнта, а Каллум Смит победил Эрика Скоглунда.

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Теги: бокс, бои, единоборства, WBSS, Юрген Бремер, Калум Смит
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