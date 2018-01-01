Украинец Голуб узнал своего следующего соперника

Иван Голуб попробует закрыть свое поражение 20 января.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Голуб свой следующий поединок проведет 20 января в Нью-Йорке в андеркарте поединка Эррола Спенса и Ламона Питерсона.

В восьмираундовом поединке соперником украинца станет Фидель Монтерроса из Колумбии, который провел на профиринге 53 боя, проиграв 14 из них, в том числе последние два.

Отметим, что последний раз Голуб боксировал в конце июня прошлого года. Тогда украинец потерпел первое поражение в карьере, проиграв единогласным решением судей американцу Джемонтэю Кларку (12-0, 7 КО).

Добавим, что кроме Голуба в этом же вечере бокса ожидается выступление Сергея Деревянченко.