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Украинец Голуб узнал своего следующего соперника

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Иван Голуб попробует закрыть свое поражение 20 января.
Иван Голуб
Иван Голуб
boxingscene.com

Украинский боксер полусреднего веса Иван Голуб свой следующий поединок проведет 20 января в Нью-Йорке в андеркарте поединка Эррола Спенса и Ламона Питерсона.

В восьмираундовом поединке соперником украинца станет Фидель Монтерроса из Колумбии, который провел на профиринге 53 боя, проиграв 14 из них, в том числе последние два.

Отметим, что последний раз Голуб боксировал в конце июня прошлого года. Тогда украинец потерпел первое поражение в карьере, проиграв единогласным решением судей американцу Джемонтэю Кларку (12-0, 7 КО).

Добавим, что кроме Голуба в этом же вечере бокса ожидается выступление Сергея Деревянченко.

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Теги: Иван Голуб, бокс
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