Свой следующий бой Деревянченко проведет в январе в Нью-Йорке

Промоутеры украинца хотят организовать ему промежуточный бой.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко, являющийся обязательным претендентом на титул Геннадия Головкина, свой следующий поединок на профессиональном ринге проведет 20 января в Нью-Йорке, сообщает ESPN.

Пока еще неизвестно, кто станет соперником украинца. Ранее сообщалось, что им мог стать американец Деметриус Андраде, однако тот в последний момент отказался от боя. Их поединок может пройти весной, и, возможно, команда Деревянченко решила устроить для украинца промежуточный бой, дабы избежать длительного простоя.

Главным поединком вечера 20 января станет бой Эррола Спенса и Ламона Питерсона.