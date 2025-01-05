Украинец Малиновский может провести бой за титул WBO

Промоутеры украинца и Оскара Вальдеса ведут переговоры о возможном поединке.

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал о том, что ведет диалог об организации поединка между чемпионом мира по версии WBO Оскаром Вальдесом и чемпионом Европы Олегом Малиновским.

"Малиновский у нас сейчас будет в топ-5, а может и в топ-3 рейтинга WBO. По нашей линии есть чемпион мира – Оскар Вальдес. Он реально талантливый парень.

Был поединок, когда Бурсак в Калифорнии бился против Рамиреса за пояс чемпиона мира, в этом же вечере бокса дрался и Вальдес. Тогда у меня была возможность переговорить с менеджером Вальдеса, мы познакомились и проговорили этот вопрос.

Сейчас у нас продолжается диалог с Top Rank по поводу боя Вальдес – Малиновский. Однако, это постоянная работа, которая делается не только по Олегу Малиновскому, но и каждому из боксеров. Это то, что всегда остается за кулисами", - цитирует Красюка Xsport.ua.

В своем последнем бою в декабре Малиновский защитил титул, нокаутировав соперника уже в первом раунде.