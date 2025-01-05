Джошуа и Фьюри могут провести бой в этом году

Эдди Хирн обещает грандиозное возвращение Тайсона Фьюри.

Промоутер обладателя титулов WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа, Эдди Хирн, в интервью SkySports рассказал, когда может состояться бой Энтони против Тайсона Фьюри.

"Я разговаривал с Тайсоном Фьюри. Он связался с Энтони Джошуа на выходных, так что мы все общаемся. Нам нельзя основывать свои решения на человеке, которому необходимо сбросить еще 40 кг, у которого нет боксерской лицензии и который не боксировал два года.

Все мы ждем его возвращения, мы готовы организовать ему бой. Его возвращение будет грандиозным, и мы готовы сделать поединок с Тайсоном Фьюри летом или зимой 2018 года, но сначала давайте увидим его на ринге", - считает Хирн.

Ранее сообщалось, что Фьюри для возобновления лицензии нужно пройти новый допинг-тест.