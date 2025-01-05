Ломаченко наведался к Усику, чем обрадовал его спарринг-партнеров

Василий Ломаченко приехал на Конча-Заспу в тренировочный лагерь Александра Усика.

Чемпион мира по втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко посетил тренировочный лагерь Александра Усика, который в Конча-Заспе проходит подготовку к бою против Майриса Бриедиса.

Визиту Ломаченко, видимо, больше всего обрадовались спарринг-партнеры Усика, которые сфотографировались с одним из лучших боксеров мира и сразу опубликовали фото с ним в соцсетях.

Ломаченко с британцем Исааком Чемберленом:

Ломаченко с нигерийцем Микаэлем Лавалем:

Ломаченко с поляком Матеушем Мастернаком:

Бой Усик – Бриедис в рамках полуфинала Всемирной суперсерии бокса пройдет 27 января, в Риге, Латвия.