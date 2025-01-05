Ломаченко наведался к Усику, чем обрадовал его спарринг-партнеров
Василий Ломаченко приехал на Конча-Заспу в тренировочный лагерь Александра Усика.
Чемпион мира по втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко посетил тренировочный лагерь Александра Усика, который в Конча-Заспе проходит подготовку к бою против Майриса Бриедиса.
Визиту Ломаченко, видимо, больше всего обрадовались спарринг-партнеры Усика, которые сфотографировались с одним из лучших боксеров мира и сразу опубликовали фото с ним в соцсетях.
Ломаченко с британцем Исааком Чемберленом:
Ломаченко с нигерийцем Микаэлем Лавалем:
Ломаченко с поляком Матеушем Мастернаком:
Бой Усик – Бриедис в рамках полуфинала Всемирной суперсерии бокса пройдет 27 января, в Риге, Латвия.
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