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Ломаченко наведался к Усику, чем обрадовал его спарринг-партнеров

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Василий Ломаченко приехал на Конча-Заспу в тренировочный лагерь Александра Усика.
Александр Усик и Василий Ломаченко
Александр Усик и Василий Ломаченко
instagram.com

Чемпион мира по втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко посетил тренировочный лагерь Александра Усика, который в Конча-Заспе проходит подготовку к бою против Майриса Бриедиса.

Визиту Ломаченко, видимо, больше всего обрадовались спарринг-партнеры Усика, которые сфотографировались с одним из лучших боксеров мира и сразу опубликовали фото с ним в соцсетях.

Ломаченко с британцем Исааком Чемберленом:

Ломаченко с нигерийцем Микаэлем Лавалем:

Ломаченко с поляком Матеушем Мастернаком:

Бой Усик – Бриедис в рамках полуфинала Всемирной суперсерии бокса пройдет 27 января, в Риге, Латвия.

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Теги: Василий Ломаченко, Александр Усик, бокс
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