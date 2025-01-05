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Промоутер Головкина: Мы найдем наилучшее место для реванша с Альваресом

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Том Леффлер рассказал на каком этапе находятся переговоры о бое с Саулем Альваресом.
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Boxingscene.com

Промоутер чемпионат мира в среднем весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBC Геннадия Головкина, Том Леффлер, рассказал, как продвигаются переговоры с командой Сауля Альвареса о бое-реванше.

"Я действительно думаю, что мы приближаемся к достижению договоренности. Я регулярно общаюсь с президентом Golden Boy Promotions Эриком Гомесом. Все сводится к паре последних моментов. Так что, надеюсь, мы сможем завершить сделку и начать обсуждать место проведения боя.

Кажется, команда Альвареса определенно хочет быть лидером в вопросе выбора места. Но как только мы договоримся, и если мы договоримся, о бое, я думаю, мы найдем наилучшее место", — цитирует Леффлера Boxingscene.

Ранее сообщалось, что Головкин – боксер года по версии WBC

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Теги: Геннадий Головкин, бокс, Сауль Альварес
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