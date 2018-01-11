Красюк: Бой Усика с Бриедисом собрал бы полный НСК Олимпийский

Александр Красюк уверен, что в Киеве на поединок собрался бы аншлаг.

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк в эфире программы Файт Лайф на телеканале XSPORT рассказал о том, что если бы бой Александра Усика (13-0, 11 КО) и Майриса Бриедиса (23-0, 18 КО) проходил летом, его мог бы принять НСК Олимпийский и на нем бы был аншлаг.

"Если бы проводили бой против Бриедиса на Олимпийском, мы бы без сомнения собрали полный НСК Олимпийский. У меня в этом сомнений нет, он же не рэп читать будет или петь (смеется). Люди его любят именно за бокс.

Также важен и масштаб события, ведь это объединительный бой. По-моему, в крузевейте последний раз еще Дэвид Хэй объединял пояса", - заявил Красюк.

Напомним, что в четверг, 28 декабря, состоялась первая встреча Усика и Бриедиса, посвященная полуфинальному поединку WBSS.

Бой Усик – Бриедис в рамках полуфинала Всемирной суперсерии бокса пройдет 27 января, в Риге, Латвия. Поединок примет Рига Арена, которая вмещает 12 тысяч зрителей.