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Фьюри для возобновления лицензии нужно пройти новый допинг-тест

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Тайсон Фьюри еще далек от того, чтобы получить разрешение вернуться на ринг.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Boxingscene.com

Глава Британского совета по контролю над боксом Роберт Смит подчеркнул, что лицензия Тайсона Фьюри будет восстановлена только после того, как он предоставит новые данные медицинских обследований.

"Фьюри получит боксерскую лицензию только после того, как предоставит нам свежие результаты обследования.

У нас уже есть несколько отчетов с тех пор, как его лицензия была остановлена. Нам понадобятся свежие данные, а затем их передадут нашим врачам и консультантам. Они скажут мне, нужно ли им что-то еще.

Но пока мы ни на каплю не приблизились к этому этапу. Я говорил с Майком Хеннесси, промоутером Тайсона Фьюри, он пообещал отправить необходимые документы, но пока этого так и не произошло", - цитирует Роберта Смита BBC.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри планирует вернуться на ринг в апреле для защиты последнего принадлежащего ему титула.

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Теги: Тайсон Фьюри, допинг, бокс
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