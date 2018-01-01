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Тренер Джошуа: Энтони планирует немного сбросить вес

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Роберт Маккрэкен – о физическом состоянии своего подопечного.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Роберт Маккрэкен, наставник чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 KO) рассказал, что его подопечный планирует немного сбросить вес.

"Мы хотим быть настолько быстрыми, насколько это возможно, и пропускать меньше ударов. Именно меньший вес позволит ему сделать это.

Сейчас мы проводит 12-недельные сборы перед боями, потому дам ему немного отдохнуть. Мы провели четырехнедельный сбор в Лондоне перед Рождеством, он в отличной форме и немного скинул вес", – приводит слова тренера британца BBC Radio 5.

Отметим, что предварительно свой следующий бой Энтони Джошуа проведет против Джозефа Паркера 31 марта в городе Кардифф.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Роберт Маккрэкен
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