Тренер Джошуа: Энтони планирует немного сбросить вес

Роберт Маккрэкен – о физическом состоянии своего подопечного.

Роберт Маккрэкен, наставник чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 KO) рассказал, что его подопечный планирует немного сбросить вес.

"Мы хотим быть настолько быстрыми, насколько это возможно, и пропускать меньше ударов. Именно меньший вес позволит ему сделать это.

Сейчас мы проводит 12-недельные сборы перед боями, потому дам ему немного отдохнуть. Мы провели четырехнедельный сбор в Лондоне перед Рождеством, он в отличной форме и немного скинул вес", – приводит слова тренера британца BBC Radio 5.

Отметим, что предварительно свой следующий бой Энтони Джошуа проведет против Джозефа Паркера 31 марта в городе Кардифф.