Ковалев: Бивол сильнее и талантливее Барреры

Сергей Ковалев не сомневается в победе своего соотечественника.

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалёв поделился ожиданиями от предстоящего поединка чемпиона WBA Дмитрия Бивола и претендента Салливана Барреры.

"Думаю, Бивол победит Барреру. Дмитрий моложе, талантливее, сфокусированное и дисциплинированнее. Бивол силен. Он уже доказал, что умеет драться, что он умный боксер. Баррера для Бивола - лишь шаг на пути больших боев.

Жаль, что мой бой с Баррерой не удалось организовать. Баррера решил, что ему выгоднее драться с Биволом. Может быть, он считает, что Биволу не хватает опыта, силы или техники. Он получит за этот поединок меньше денег, но считает, что сможет победить. Это его выбор. Я уважаю его выбор и давайте посмотрим, что произойдет 3 марта.

Сейчас я уже не думаю об этой ситуации и сосредоточен на предстоящем поединке с Игорем Михалкиным. Мне нужен еще один бой, чтобы показать людям, что я могу сражаться с лучшими бойцами.

Я думаю, что после этого поединка я встречусь с сильными боксерами нашего веса, но пока я не хочу заглядывать за спину следующему сопернику. Сейчас я должен сфокусироваться на поединке, который пройдет 3 марта", — цитирует Ковалева Boxingscene.

Ранее промоутер Ковалева рассказала, кого видит соперником Сергея после боя с Михалкиным.