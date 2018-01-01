Хорн дал согласие на бой с Кроуфордом
Джефф Хорн и Теренс Кроуфорд согласовали условия поединка.
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе австралиец Джефф Хорн проведет защиту титула в бою с официальным претендентом американцем Теренсом Кроуфордом, сообщает Boxing Scene.
Ожидается, что о сделке будет объявлено в конце следующей недели, как только стороны уладят детали. Поединок запланирован на 21 апреля, место проведения станет T-Mobile в Лас-Вегасе (США).
Отметим, что для Хорна это будет уже вторая защита титула после боя с британцем Гэри Коркораном.
Кроуфорд свой последний бой провел с Джулиусом Индонго, завоевав титул абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе. После этого американец поднялся в полусредний дивизион.
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